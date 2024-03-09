انخفاض طفيف بأسعار الدولار في بغداد واستقرارها باربيل

شفق نيوز/ انخفضت اسعار الدولار، اليوم السبت، بشكل طفيف في اسواق بغداد، واستقرت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 150250 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار الخميس الماضي 150500 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصرافة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 151250 ديناراً عراقياً، بينما بلغ الشراء 149250 ديناراً لكل 100 دولار .

أما في اربيل فإن البورصة لا تتداول ايام العطل الرسمية إلا انه سجل الدولار استقرارا في محال الصرافة فقد بلغ سعر البيع 150200 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 149900 دينار مقابل 100 دولار.