انخفاض طفيف بأسعار الدولار في بغداد وارتفاع بأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

انخفضت اسعار الدولار بشكل طفيف في أسواق بغداد فيما ارتفعت في أربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الاربعاء، مع اغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن اسعار الدولار انخفضت مع اغلاق بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، لتسجل 140450 دينارا مقابل 100 دولارا، فيما سجلت صباح هذا اليوم 140500 دينار مقابل 100 دولارا.

وأشار إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، استقرت حيث بلغ سعر البيع 141500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 139500 دينار مقابل 100 دولار.

أما في اربيل، فقد سجل الدولار ارتفاعا، حيث بلغ سعر البيع 140450 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 140350 دينارا مقابل 100 دولار امريكي.