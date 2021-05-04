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انخفاض طفيف بأسعار الدولار في بغداد وارتفاعه في إقليم كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2021-05-04T07:17:38+0000
انخفاض طفيف بأسعار الدولار في بغداد وارتفاعه في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار، يوم الثلاثاء، في البورصة الرئيسية في بغداد بشكل طفيف، فيما ارتفعت في إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت 148000 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وكانت بورصة الكفاح المركزية قد سجلت خلال افتتاحها صباح أمس الاثنين 148100 دينارا عراقيا.

واشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 147500 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا حيث بلغ سعر البيع 148300 دينار لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 148100 دينار لكل مائة دولار أمريكي.

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