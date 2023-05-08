انخفاض طفيف بأسعار الدولار في بغداد وارتفاعها في كوردستان مع الإغلاق

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي بشكل طفيف اليوم الاثنين، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، فيما ارتفعت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية اقفلت في بغداد على 144700 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 144800 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 145750 دينارا عراقيا، بينما بلغ الشراء 143750 دينارا لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا حيث بلغ سعر البيع 145250 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 145150 دينارا مقابل 100 دولار.