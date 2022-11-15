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انخفاض طفيف بأسعار الدولار في بغداد وارتفاعها في اربيل مع اغلاق البورصة

Category: اقتصـاد

Date: 2022-11-15T13:38:39+0000
انخفاض طفيف بأسعار الدولار في بغداد وارتفاعها في اربيل مع اغلاق البورصة

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، يوم الثلاثاء، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، فيما ارتفعت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتيّ الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، أقفلتا على سعر صرف بلغ 148250 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، فيما كانت الاسعار صباح اليوم 148300 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 148750 دينارا عراقيا، بينما بلغت أسعار الشراء 147750 دينارا لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد أغلقت البورصة فيها على ارتفاع طفيف حيث بلغ سعر البيع 148425 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 148350 دينارا مقابل 100 دولار.

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