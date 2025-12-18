انخفاض طفيف بأسعار الدولار في بغداد وارتفاعها بأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الأميركي أمام الدينار العراقي بشكل طفيف، صباح اليوم الخميس، في أسواق العاصمة بغداد، فيما ارتفعت بأربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية الرئيسيتين ببغداد لتسجل 142600 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت يوم أمس الأربعاء 142700 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت، حيث بلغ سعر البيع 143000 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 142000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار إذ بلغ سعر البيع 141600 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141400 دينار مقابل 100 دولار.