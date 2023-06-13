انخفاض طفيف بأسعار الدولار في بغداد وارتفاعها باربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بشكل طفيف، اليوم الثلاثاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما ارتفعت اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم 146500 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت الاسعار صباح يوم امس الاثنين 146600 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 147500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 145500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان سجل سعر الدولار ارتفاعا حيث بلغ سعر البيع 146950 دينارا مقابل الدولار وسعر الشراء 146900 دينار مقابل 100 دولار.