انخفاض طفيف بأسعار الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي بشكل طفيف، صباح اليوم الأحد، في أسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 149900 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح يوم أمس السبت 149950 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 151000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 149000 دينار مقابل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا حيث بلغ سعر البيع 149800 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 149700 دينار مقابل 100 دولار.