انخفاض طفيف بأسعار الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ طرأ انخفاض طفيف بأسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، صباح اليوم الأحد، في أسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 150150 دينارا مقابل كل 100 دولار، فيما كانت الأسعار امس السبت 150250 دينارا.

وأشار مراسلنا إلى ان اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 151250 دينارا، بينما بلغ الشراء 149250 دينارا لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا طفيفا في محال الصيرفة حيث بلغ سعر البيع 150000 دينار، والشراء 149900 دينار.