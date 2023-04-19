انخفاض طفيف بأسعار الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بشكل طفيف، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الأربعاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ 144200 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما كانت الاسعار صباح يوم امس الثلاثاء 144300 دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 145250 دينارا، بينما بلغت أسعار الشراء 143250 دينارا لكل 100 دولار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، سجل سعر الدولار انخفاضا طفيفا ايضاً حيث بلغ سعر البيع 144300 دينار، وسعر الشراء 143300 دينار مقابل 100 دولار