انخفاض طفيف بأسعار الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار امام الدينار العراقي، اليوم الاثنين، بشكل طفيف في أسواق بغداد وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد لتسجل 152250 دينارا مقابل كل 100 دولار، مقارنة بيوم أمس حيث كانت الأسعار قد سجلت 152500 دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 153250 دينارا، بينما بلغ الشراء 152250 دينارا.

أما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا في محال الصرافة فقد بلغ سعر البيع 151950 دينارا، وسعر الشراء 151850 دينارا مقابل كل 100 دولار.