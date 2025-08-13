انخفاض طفيف بأسعار الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، بشكل طفيف، صباح اليوم الأربعاء، في أسواق بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان، اسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 140500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت يوم أمس الثلاثاء 140550 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 141500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 139500 دينار مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فان الدولار سجل انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر البيع 140300 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 140200 دينار مقابل 100 دولار.