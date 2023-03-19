انخفاض طفيف بأسعار الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بشكل طفيف، اليوم الأحد، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت صباح اليوم 156300 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الاسعار صباح يوم السبت الماضي 156400 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 157250 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 155250 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان البورصة سجلت انخفاضا حيث بلغ سعر الدولار البيع 156650 دينارا لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 155650 دينارا لكل 100 دولار امريكي.