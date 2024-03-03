انخفاض طفيف بأسعار الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت اسعار الدولار، اليوم الاحد، بشكل طفيف في اسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 151000 دينار عراقي مقابل 100 دولار ، فيما كانت الأسعار أمس السبت 151150 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 152000 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 150000 دينار لكل 100 دولار .

أما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا طفيفا أيضا في محال الصيرفة سعر البيع 150700 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 150600 دينار مقابل 100 دولار.