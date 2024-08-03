انخفاض طفيف بأسعار الدولار في بغداد واربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار في أسواق العاصمة بغداد وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان بشكل طفيف مع الإغلاق مساء اليوم السبت.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار انخفضت مع اغلاق بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 149500 دينار مقابل كل 100 دولار، حيث كانت قد سجلت صباح اليوم 149600 دينار مقابل 100 دولار .

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 150500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 148500 دينار مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا حيث بلغ سعر البيع 149500 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 149400 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.