انخفاض طفيف بأسعار الدولار في بغداد واربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار بشكل طفيف، مساء اليوم الثلاثاء، في أسواق العاصمة الاتحادية بغداد واربيل عاصمة اقليم كوردستان مع الإغلاق.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد لتسجل 152850 دينارا مقابل 100 دولار، فيما سجلت الاسعار صباح هذا اليوم 152950 دينارا مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 154000 دينار، بينما بلغ الشراء 152000 دينار لكل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا ايضاً حيث بلغ سعر البيع 152900 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 152800 دينار مقابل 100 دولار.