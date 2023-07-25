انخفاض "طفيف" بأسعار الدولار في بغداد واربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي بشكل طفيف، يوم الثلاثاء، في أسواق بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز؛ إن أسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد، لتسجل 153600 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 153700 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 154500 دينار، بينما بلغ الشراء 152500 دينار لكل 100 دولار.

وفي أربيل فقد سجل الدولار انخفاضاً أيضاً حيث بلغ سعر البيع 153500 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 153450 ديناراً مقابل 100 دولار.