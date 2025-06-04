انخفاض طفيف بأسعار الدولار في بغداد واربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار بشكل طفيف في أسواق بغداد و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الأربعاء، مع الإغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 141250 دينارا مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 141300 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 142250 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 140250 دينارا مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا حيث بلغ سعر البيع 141200 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141000 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.