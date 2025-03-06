انخفاض طفيف بأسعار الدولار في بغداد واربيل مع الإغلاق في نهاية الأسبوع

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار في أسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان بشكل طفيف، يوم الخميس، مع اغلاق البورصة في نهاية الاسبوع.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 148250 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 148350 دينارا مقابل 100 دولار. .

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 149500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 147500 دينار مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 147900 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.