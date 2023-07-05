انخفاض طفيف بأسعار الدولار في بغداد واربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ انخفضت اسعار الدولار الامريكي امام الدينار العراقي، يوم الاربعاء، بشكل طفيف في أسواق بغداد وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان مع الإغلاق.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد، لتسجل 148000 دينار مقابل 100 دولار، فيما كانت الاسعار صباح هذا اليوم 148100 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 149000 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 147000 دينار لكل 100 دولار.

وفي اربيل سجل الدولار انخفاضا طفيفا ايضا حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 148950 دينارا مقابل 100 دولار.