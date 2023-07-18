انخفاض طفيف بأسعار الدولار في بغداد واربيل مع الاغلاق

شفق نيوز/ انخفضت اسعار الدولار الامريكي امام الدينار العراقي بشكل طفيف، يوم الثلاثاء، في اسواق بغداد واربيل عاصمة اقليم كوردستان مع الاغلاق.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع اغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد، لتسجل 148150 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجلت اسعار الدولار صباح هذا اليوم 148250 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى ان اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 149250 ديناراً عراقياً، بينما بلغ الشراء 147250 ديناراً لكل 100 دولار.

وفي اربيل سجل الدولار انخفاضاً أيضاً حيث بلغ سعر البيع 148550 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 148500 دينار مقابل 100 دولار.