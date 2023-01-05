انخفاض طفيف بأسعار الدولار في بغداد واربيل مع اغلاق البورصة

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي بشكل طفيف، اليوم الخميس، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية اقفلت في بغداد على 156150 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار.

فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 156200 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

واشار مراسلنا؛ الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 156500 دينار عراقي، بينما بلغت أسعار الشراء 155500 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا طفيفا أيضا مع اغلاق البورصة فيها حيث بلغ سعر البيع 156000 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 155900 دينار مقابل 100 دولار.