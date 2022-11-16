انخفاض طفيف بأسعار الدولار في بغداد واربيل مع اغلاق البورصة

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراق بشكل طفيف، اليوم الاربعاء، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين اقفلتا في بغداد على 148400 دينار عراقي مقابل 100 دولار .

فيما كانت الاسعار صباح اليوم 148450 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار. و اشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 149000 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 148000 دينار لكل 100 دولار اما في اربيل فقد اغلقت البورصة فيها على انخفاض ايضا حيث بلغ سعر البيع 148300 دينار لكل 100 دولار ، وسعر الشراء 148200 دينار مقابل 100 دولار.