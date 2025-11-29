انخفاض طفيف بأسعار الدولار في بغداد واربيل مع اغلاق البورصات

شفق نيوز- بغداد

انخفضت أسعار الدولار، في أسواق بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم السبت، بشكل طفيف مع اغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن اسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 142500 دينار عراقي، مقابل 100 دولار، فيما كانت الاسعار صباح هذا اليوم 142550 دينارا مقابل 100 دولار.

وأشار إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية ببغداد، استقرت حيث بلغ سعر البيع 143500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 141500 دينار مقابل 100 دولار.

أما في اربيل، فقد سجل الدولار انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر البيع 141700 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141500 دينار مقابل 100 دولار أميركي.