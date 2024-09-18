انخفاض طفيف بأسعار الدولار في اسواق بغداد و اربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي بشكل طفيف، صباح اليوم الأربعاء، في أسواق بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 150000 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت صباح أمس الثلاثاء 150100 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصرافة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 151000 دينار، بينما بلغ الشراء 149000 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار في محال الصرافة انخفاضا أيضا، فقد بلغ سعر البيع 150000 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 149900 دينار مقابل 100 دولار.