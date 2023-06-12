انخفاض طفيف بمبيعات البنك المركزي العراقي في مزاد اليوم

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات البنك المركزي العراقي، يوم الاثنين، بشكل طفيف في مزاد العملة لتصل إلى 201 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي 201 مليون و771 ألفاً و388 دولارا، مقارنة بيوم امس الاحد الذي بلغت المبيعات فيه 202 مليونان و769 ألفاً و44 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات من الدولار ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات، واعتمادات بواقع 184 مليوناً و291 ألفاً و388 دولارا، فيما ذهبت البقية البالغة 17 مليوناً و480 ألفاً دولار على شكل مبيعات نقدية.

وأشار إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 7 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 26 مصرفاً، فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 87 شركة.