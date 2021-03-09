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انخفاض طفيف بأسعار صرف الدولار في بغداد واستقراره في كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2021-03-09T07:22:16+0000
انخفاض طفيف بأسعار صرف الدولار في بغداد واستقراره في كوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار، يوم الثلاثاء، في البورصة الرئيسية في بغداد بشكل طفيف، فيما استقرت في أقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت 145350 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت بورصة الكفاح المركزية خلال افتتاحه صباح امس الاثنين 145400 دينار عراقي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 145750 ديناراً عراقياً، بينما بلغت اسعار الشراء 144750 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار استقرارا حيث بلغ سعر البيع 145600 دينار لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 145300 دينار لكل مائة دولار امريكي.

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