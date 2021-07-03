انخفاض طفيف بأسعار صرف الدولار في بغداد

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار، يوم السبت، في البورصة الرئيسية في بغداد بشكل طفيف ، مع اغلاق البورصة في اقليم كوردستان .
وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت 147150 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي.
وكانت بورصة الكفاح المركزية قد سجلت خلال افتتاحها صباح الخميس الماضي 147250 ديناراً مقابل كل 100 دولار.
واشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت ايضا في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 147500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 146500 دينار لكل 100 دولار امريكي.
أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فلم تشهد تداول للدولار لوجود عطلة رسمية فيها.