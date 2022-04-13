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انخفاض طفيف باسعار الدولار مع اغلاق اسواق بغداد

Category: اقتصـاد

Date: 2022-04-13T14:38:45+0000
انخفاض طفيف باسعار الدولار مع اغلاق اسواق بغداد

شفق نيوز/ انخفضت اسعار صرف الدولار الامريكي امام الدينار العراقي بشكل طفيف، اليوم الاربعاء، مع اقفال البورصة الرئيسية في العاصمة بغداد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد اقفلتا، مساء اليوم، على سعر صرف بلغ 147750 ديناراً، فيما سجلت الاسعار صباح هذا اليوم 147800 دينار مقابل 100 دولار.

واشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد شهدت استقراراً حيث بلغ سعر البيع  148250 ديناراً، بينما بلغت اسعار الشراء 147250 ديناراً لكل 100 دولار.

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