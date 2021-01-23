سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

انخفاض طفيف باسعار صرف الدولار في بغداد

Category: اقتصـاد

Date: 2021-01-23T07:35:07+0000
انخفاض طفيف باسعار صرف الدولار في بغداد

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار في البورصة الرئيسية في العاصمة العراقية بغداد، اليوم السبت 23 كانون الثاني 2021.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت، اليوم، 145500 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي، فيما سجلت بورصة الحارثية ايضاً 145500 ديناراً.

في حين سجلت بورصة الكفاح المركزية في بغداد الخميس الماضي 145650 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 146000 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 145000 ديناراً لكل 100 دولار امريكي.

related

وزير المالية: سعر الدولار المحدد بـ 1450 ديناراً سيكون السعر المعتمد بالبيع

Date: 2020-12-19 13:02:41
وزير المالية: سعر الدولار المحدد بـ 1450 ديناراً سيكون السعر المعتمد بالبيع

ارتفاع أسعار النفط بعد مواصلة الدولار خسائره

Date: 2020-09-01 05:47:07
ارتفاع أسعار النفط بعد مواصلة الدولار خسائره

استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

Date: 2020-11-10 07:30:51
استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

إنخفاض باسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية

Date: 2020-07-30 07:43:07
إنخفاض باسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية

إستقرار اسعار صرف الدولار في بغداد و إقليم كوردستان

Date: 2020-10-08 08:10:29
إستقرار اسعار صرف الدولار في بغداد و إقليم كوردستان

إستقرار اسعار صرف الدولار وانخفاض قيمة الاسهم المتداولة بالعراق

Date: 2020-09-19 07:36:55
إستقرار اسعار صرف الدولار وانخفاض قيمة الاسهم المتداولة بالعراق

ارتفاع طفيف بأسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

Date: 2020-11-23 07:14:38
ارتفاع طفيف بأسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

ارتفاع اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

Date: 2020-08-18 07:39:08
ارتفاع اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان