انخفاض طفيف باسعار صرف الدولار في بغداد

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار في البورصة الرئيسية في العاصمة العراقية بغداد، اليوم السبت 23 كانون الثاني 2021.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت، اليوم، 145500 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي، فيما سجلت بورصة الحارثية ايضاً 145500 ديناراً.

في حين سجلت بورصة الكفاح المركزية في بغداد الخميس الماضي 145650 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 146000 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 145000 ديناراً لكل 100 دولار امريكي.