انخفاض صرف الدولار في بغداد واربيل مع إغلاق "الكفاح والحارثية"

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي في أسواق بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان يوم الثلاثاء، مع إغلاق بورصتي البلاد.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 149900 دينار مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 150350 دينارا مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 151000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 149000 دينار مقابل 100 دولار.

اما في اربيل؛ فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا حيث بلغ سعر البيع 150000 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 149900 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.