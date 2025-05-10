انخفاض صافي الموجودات الاجنبية لدى البنك المركزي العراقي

شفق نيوز/ كشف البنك المركزي العراقي، اليوم السبت، عن انخفاض صافي الموجودات الاجنبية لدى البنك، فضلا عن انخفاض طفيف في الدين الداخلي لشهر كانون الثاني 2025.

وقال البنك في تقرير له حول المؤشرات المالية والنقدية في العراق اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "صافي الموجودات الاجنبية لدى البنك المركزي لشهر كانون الثاني 2025 بلغت 128.97 ترليون دينار، منخفضا بنسبة 1.41% مقارنة بشهر كانون الأول من العام الماضي الذي بلغ 130.180 تريليون دينار 2024، و منخفضا عن شهر كانون الثاني من العام الماضي 2024 التي كانت قد بلغت فيه 140.77 تريليون دينار".

واضاف ان "الدين العام الداخلي لشهر كانون الثاني من العام الحالي انخفض بشكل طفيف ليصل الى 80.4 ترليون دينار مقارنة بشهر كانون الأول من العام الماضي 2024 الذي بلغ 80.5 ترليون دينار، و مرتفعا عن شهر كانون الثاني من العام الماضي 2024 الذي كان قد بلغ 73.25 ترليون دينار".

وبحسب التقرير، فإن "انخفاض الدين لشهر كانون الثاني من العام الجاري يعود نتيجة انخفاض الدين على وزارة المالية"، مشيرا الى ان "السندات والحولات الخزينة المخصومة استقرت لدى البنك المركزي مما يعني قيام الحكومة بسداد جزء من التزاماتها المالية".