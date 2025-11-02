انخفاض صادرات نفط العراق إلى أميركا خلال أسبوع

شفق نيوز - بغداد / واشنطن

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأحد، تراجع صادرات العراق النفطية إلى الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي

وقالت الإدارة في احصائية لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الأميركية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من تسع دول رئيسية بلغت معدل 4.708 ملايين برميل يوميا، منخفضة بمقدار 508 آلاف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ معدل 5.216 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأميركا بلغت معدل 92 الف برميل، منخفضة بمقدار 163 الف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه الذي بلغ معدل 255 ألف برميل يوميا ".

كما أشارت الإدارة إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأميركا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.580 ملايين برميل يوميا، تليها السعودية بمعدل 257 الف برميل يوميا، ومن المكسيك بمتوسط 256 الف برميل، ومن البرازيل بمعدل 141 الف برميل يوميا".

ووفقاً للجدول، فإن "كمية الاستيرادات الأميركية من النفط الخام من فنزويلا بلغت معدل 121 الف برميل يوميا، و نيجيريا بلغت معدل 119 الف برميل يوميا، ومن كولومبيا معدل 72 الف برميل يوميا، ومن الاكوادور معدل 70 الف برميل يوميا، فيما لم يتم استيراد أي كمية من ليبيا".