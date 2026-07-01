انخفاض صادرات النفط العراقي إلى الولايات المتحدة

شفق نيوز- واشنطن

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم الأربعاء، انخفاض واردات الولايات المتحدة من النفط الخام والمنتجات النفطية القادمة من العراق خلال شهر نيسان/أبريل 2026، لتسجل 4.029 ملايين برميل، مقارنة بـ7.943 ملايين برميل في آذار/مارس الماضي.

وبحسب البيانات التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، بلغ إجمالي واردات الولايات المتحدة من دول منظمة أوبك خلال نيسان 37.107 مليون برميل، بانخفاض عن 45.466 مليون برميل في آذار.

وجاءت فنزويلا في صدارة موردي النفط من دول "أوبك"، إلى الولايات المتحدة خلال نيسان بواقع 14.471 مليون برميل، تلتها السعودية بـ12.621 مليون برميل، ثم العراق بـ4.029 ملايين برميل، فالجزائر بـ2.331 مليون برميل، وليبيا بـ1.754 مليون برميل، ونيجيريا بـ1.370 مليون برميل، فيما بلغت واردات الكويت 322 ألف برميل، والغابون 209 آلاف برميل.

وأشارت البيانات إلى أن "الولايات المتحدة لم تسجل أي واردات من الإمارات أو إيران خلال الشهر ذاته".