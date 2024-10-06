انخفاض صادرات النفط العراقي إلى الولايات المتحدة

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، عن تراجع صادرات العراق من النفط إلى الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت الإدارة في جدول نشرته واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من 10 دول رئيسية بلغ 5.744 ملايين برميل يومياً، بزيادة قدرها 343 ألف برميل يومياً مقارنة بالأسبوع السابق الذي سجل 5.401 ملايين برميل يومياً".

وأضافت الإدارة أن "صادرات العراق من النفط إلى أمريكا بلغت 152 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي، مسجلة انخفاضاً بمقدار 113 ألف برميل يومياً مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، حيث بلغت الصادرات 265 ألف برميل يومياً".

وأشارت الإدارة إلى أن "أكبر مصدر للنفط إلى الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي كانت كندا بمعدل 3.799 ملايين برميل يومياً، تلتها المكسيك بمتوسط 448 ألف برميل يومياً، ثم كولومبيا بمتوسط 347 ألف برميل يومياً، وفنزويلا بمتوسط 297 ألف برميل يومياً".

وبحسب الجدول، فإن "واردات الولايات المتحدة من النفط الخام من الإكوادور بلغت 253 ألف برميل يومياً، ومن البرازيل 186 ألف برميل يومياً، ومن السعودية 145 ألف برميل يومياً، ومن نيجيريا 84 ألف برميل يومياً، ومن ليبيا 77 ألف برميل يومياً".