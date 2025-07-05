انخفاض صادرات النفط العراقي إلى الهند بنسبة 4%

شفق نيوز – بغداد

أظهرت إحصاءات رسمية، اليوم السبت، انخفاض تدفقات النفط الخام العراقي إلى الهند بنسبة 4% خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

ووفقاً لبيانات رسمية، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فإن معدل الصادرات العراقية من النفط الخام بلغ 860 ألف برميل يومياً بين شهري كانون الثاني/يناير وحزيران/يونيو 2025، مقابل 900 ألف برميل يومياً في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأشارت الإحصاءات إلى أن شركة "روسبا" الروسية احتفظت بصدارتها كأكبر مورّد للنفط الخام إلى الهند، بواقع 1.67 مليون برميل يومياً، تليها العراق في المرتبة الثانية، ثم السعودية في المركز الثالث.