انخفاض صادرات العراق النفطية لأمريكا في اسبوع

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم السبت، أن متوسط صادرات العراق النفطية لأمريكا انخفضت لتصل إلى 265 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من ثمان دول بلغت 5.668 ملايين برميل يوميا مرتفعا بمقدار 325 الف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.343 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت متوسط 265 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، منخفضا عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغت الصادرات النفطية لأمريكا بمتوسط 290 ألف برميل يوميا".

وأشارت إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا و بمتوسط بلغ 3.780 ملايين برميل يومياً، تلتها المكسيك بمتوسط 556 ألف برميل يومياً، وبلغت الايرادات النفطية من السعودية بمتوسط 476 ألف برميل يومياً، ومن ثم نيجيريا بمعدل 243 ألف برميل يومياً".

ووفقاً للإدارة، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من كولومبيا بلغ متوسط 222 ألف برميل يوميا، ومن البرازيل بمتوسط 71 ألف برميل يوميا، ومن الإكوادور متوسط 55 ألف برميل يوميا، فيما لم تستورد أي كمية من روسيا أو ليبيا".