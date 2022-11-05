انخفاض صادرات العراق النفطية لأمريكا في اسبوع

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم السبت، عن انخفاض صادرات العراق النفطية للولايات المتحدة الأمريكية لتصل إلى 134 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من ثمان دول بلغت 5.465 ملايين برميل يوميا مرتفعا بمقدار 108 آلاف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.357 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت معدل 134 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، منخفضة عن الأسبوع الذي سبقه الذي بلغت فيه الصادرات النفطية لأمريكا معدل 220 الف برميل يوميا".

وأشارت إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.410 ملايين برميل يومياً، تلتها المكسيك بمعدل 748 ألف برميل يومياً، وبلغت الايرادات النفطية من السعودية بمعدل 533 ألف برميل يومياً، ومن ثم كولومبيا بمعدل 218 ألف برميل يومياً".

ووفقاً للإدارة، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من البرازيل بلغت بمعدل 212 ألف برميل يومياً، ومن ليبيا بمعدل 129الف برميل يوميا ومن نيجيريا بمعدل 81 ألف برميل يومياً، فيما لم تستورد أي كمية من الاكوادور وروسيا".