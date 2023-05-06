انخفاض صادرات العراق النفطية لأمريكا خلال أسبوع

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم السبت، ان صادرات العراق النفطية لأمريكا انخفضت لتصل معدل 148 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي .

وقالت الإدارة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من ثمان دول بلغت 5.106 ملايين برميل يوميا منخفضة بمقدار 85 الف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.191 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت معدل 148 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، منخفضة بمقدار 74 ألف برميل كمعدل يومي عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغت الصادرات النفطية لأمريكا فيه بمعدل 222 ألف برميل يوميا".

وأشارت إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.526 ملايين برميل يومياً، تلتها المكسيك بمتوسط 706 ألاف برميل يومياً، وبلغت الايرادات النفطية من السعودية بمعدل 242 ألف برميل يومياً، ومن ثم نيجيريا بمعدل 214 ألف برميل يومياً".

ووفقاً للإدارة، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من كولومبيا بلغ معدل 143 ألف برميل يوميا، ومن البرازيل بمعدل 68 ألف برميل يوميا، ومن الإكوادور بمعدل 57 ألف برميل يوميا، فيما لم تستورد اي كمية من ليبيا او روسيا".