انخفاض صادرات العراق النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، أن صادرات العراق النفطية لأمريكا انخفضت خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من تسع دول رئيسية بلغت 5.506 ملايين برميل يوميا منخفضة بمقدار مليون و 36 ألف برميل عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 6.542 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت 85 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، منخفضة بمقدار 81 الف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه والتي بلغت معدل 178 الف برميل يوميا".

وأشارت الإدارة إلى أن "اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3,572 ملايين برميل يومياً، تلتها المكسيك بمتوسط 633 ملايين برميل يومياً، وبلغت الايرادات النفطية من السعودية بمعدل 316الف برميل يومياً، ومن ثم البرازيل بمعدل 255 الف برميل يومياً".

ووفقاً للإدارة، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام ، من الاكوادور بمعدل 233 الف برميل يوميا، ومن كولومبيا بمعدل 214 الف برميل يوميا، ومن نيجيريا بمعدل 111 الف برميل يوميا، ومن ليبيا بمعدل 87 الف برميل يوميا ، فيما لم تستورد اي كمية من روسيا".