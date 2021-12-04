سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

انخفاض صادرات العراق النفطية لأمريكا خلال اسبوع

Category: اقتصـاد

Date: 2021-12-04T08:35:42+0000
انخفاض صادرات العراق النفطية لأمريكا خلال اسبوع

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم السبت، عن انخفاض صادرات العراق النفطية إلى الولايات المتحدة لتصل إلى 221 الف برميل يوميا كمتوسط خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من عشر دول بلغت 5.869 ملايين برميل يوميا مرتفعة بمقدار 314 الف برميل باليوم عن الاسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.555 ملايين برميل يوميا".

واضافت ان "امريكا استوردت النفط الخام من العراق بمعدل 221 ألف برميل يوميا خلال الاسبوع الماضي، منخفضة عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغت متوسط الصادرات فيه 245 الف برميل يوميا".

واشارت الى ان "اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ 3,773 ملايين برميل يوميا، تليها المكسيك بمعدل 657 الف برميل يوميا، تلتها السعودية بمعدل 457 الف برميل يوميا، ثم كولومبيا بمعدل 224 الف برميل يوميا".

ووفقا للإدارة فان "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من روسيا بلغت معدل 189 ألف برميل يوميا، تليها البرازيل بمعدل 142 الف برميل يوميا، ثم جاءت ترينيداد وتوباغو بـ72 الف برميل يوميا، ثم جاءت نيجيريا بمعدل 4 الاف برميل يوميا".

related

مساعٍ صينية لانتزاع حصة إكسون الامريكية في حقل نفط بالعراق

Date: 2020-11-21 07:19:51
مساعٍ صينية لانتزاع حصة إكسون الامريكية في حقل نفط بالعراق

بواردات تجاوزت 19 مليون دولار.. العراق يعلن حجم صادراته النفطية للأردن

Date: 2021-12-02 07:57:21
بواردات تجاوزت 19 مليون دولار.. العراق يعلن حجم صادراته النفطية للأردن

انخفاض معدل التزام العراق بحصصه النفطية الى  88% في آذار

Date: 2021-04-10 10:22:02
انخفاض معدل التزام العراق بحصصه النفطية الى  88% في آذار

العراق يرفع اسعار النفط الخفيف لاسيا ويخفضه لاوروبا وامريكا

Date: 2021-10-11 16:48:34
العراق يرفع اسعار النفط الخفيف لاسيا ويخفضه لاوروبا وامريكا

العراق يتصدر الدول المنتجة للنفط في صادراته الى الهند

Date: 2021-08-08 05:43:43
العراق يتصدر الدول المنتجة للنفط في صادراته الى الهند

العراق يتحدث عن تذبذبات حادة في سوق النفط تؤدي الى عدم استقرارها

Date: 2019-09-12 21:21:24
العراق يتحدث عن تذبذبات حادة في سوق النفط تؤدي الى عدم استقرارها

البرلمان العراقي يحذر من توجه "خطير" تسعى اليه وزارة النفط

Date: 2020-12-08 14:45:10
البرلمان العراقي يحذر من توجه "خطير" تسعى اليه وزارة النفط

أربع خصائص مهمة للنفط.. تعرف على أهمية خام العراق

Date: 2021-05-22 09:13:27
أربع خصائص مهمة للنفط.. تعرف على أهمية خام العراق