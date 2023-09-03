انخفاض صادرات العراق النفطية لأمريكا الأسبوع الماضي

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، أن صادرات العراق النفطية لأمريكا انخفضت الى معدل 283 الف برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من ثماني دول رئيسية بلغت 5.548 ملايين برميل يوميا منخفضة بمقدار 452 الف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 6.000 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت معدل 232 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، منخفضة بمعدل 51 الف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه والتي بلغت معدل 283 الف برميل يوميا".

كما أشارت الإدارة إلى أن "اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.405 ملايين برميل يومياً، تلتها السعودية بمتوسط 462 الف برميل يومياً، وبلغت الايرادات النفطية من المكسيك بمعدل 437 الف برميل يومياً، ومن ثم الإكوادور بمعدل 328 الف برميل يومياً".

ووفقاً للإحصائية، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من كولومبيا بلغت 295 الف برميل يوميا، ومن البرازيل بلغت معدل 245 الف برميل يوميا، ومن نيجيريا بمعدل 144 الف برميل يوميا، ، فيما لم تستورد اي كمية من روسيا و ليبيا".