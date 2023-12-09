انخفاض صادرات العراق النفطية لأمريكا الأسبوع الماضي

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم السبت، ان صادرات العراق النفطية لأمريكا انخفضت خلال الأسبوع الماضي.

وأظهر أحدث جدول للإدارة، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من تسع دول رئيسية بلغت 6.542 ملايين برميل يوميا مرتفعة بمقدار مليون و 832 الف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 4.710 ملايين برميل يوميا.

وأضافت أن صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت 166 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، منخفضة بمقدار 12 الف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه والتي بلغت معدل 178 ألف برميل يوميا.

وأشار الجدول إلى أن أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3,972 ملايين برميل يومياً، تلتها المكسيك بمتوسط 876 مليون برميل يومياً، وبلغت الإيرادات النفطية ومن السعودية بمعدل 400 ألف برميل يومياً، ومن ثم كولومبيا بمعدل 289 ألف برميل يومياً.

ووفقاً للإدارة، فإن كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام، من البرازيل بمعدل 274 ألف برميل يوميا، ومن الإكوادور بمعدل 252 الف برميل يوميا، ومن نيجيريا بمعدل 226 الف برميل يوميا، ومن ليبيا بمعدل 226 الف برميل يوميا ، فيما لم تستورد اي كمية من روسيا .