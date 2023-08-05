شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم السبت، عن انخفاض صادرات العراق النفطية لأمريكا الأسبوع الماضي لتبلغ 235 ألف برميل يوميا.

وقالت الإدارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من ثمان دول رئيسية بلغت 5775 ملايين برميل يوميا مرتفعة بمقدار 288 مليون برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5487 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت معدل 235 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، منخفضة بمقدار 38 الف برميل كمعدل يومي عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغت الصادرات النفطية لأمريكا فيه بمعدل 273 الف برميل يوميا".

وأشارت إلى أن "اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.691 ملايين برميل يومياً، تلتها المكسيك بمتوسط 760 مليون برميل يومياً، وبلغت الايرادات النفطية من السعودية بمعدل 427 الف برميل يومياً، ومن ثم كولومبيا بمعدل 290 الف برميل يومياً".

ووفقاً للإدارة، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من الاكوادور بلغ معدل 175 الف برميل يوميا، ومن البرازيل بمعدل 103 آلاف برميل يوميا، ومن نيجيريا معدل 94 الف برميل يوميا، فيما لم تستورد اي كمية من روسيا او ليبيا".