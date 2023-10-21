انخفاض صادرات العراق النفطية لأمريكا

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم السبت، ان صادرات العراق النفطية لأمريكا انخفضت خلال الأسبوع الماضي.

وأظهر جدول للإدارة، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من ثمان دول رئيسية بلغت 4.975 ملايين برميل يوميا، منخفضة بمقدار 324 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.299 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت 127 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، منخفضة بمقدار 120 ألف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه والتي بلغت معدل 247 ألف برميل يوميا".

وأشارت إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3,723 ملايين برميل يومياً، تلتها المكسيك بمتوسط 609 ألف برميل يومياً، وبلغت الإيرادات النفطية من السعودية بمعدل 208 الف برميل يومياً، ومن ثم كولومبيا بمعدل 150 ألف برميل يومياً".

ووفقاً للإدارة، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من البرازيل بمعدل 63 ألف برميل يوميا ، ومن نيجيريا بمعدل 48 ألف برميل يوميا، ومن ليبيا بمعدل 47 ألف برميل يوميا، فيما لم تستورد أي كمية من روسيا ومن الإكوادور".