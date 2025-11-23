انخفاض صادرات العراق النفطية إلى أميركا خلال أسبوع

شفق نيوز- بغداد

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم الأحد، تراجع صادرات العراق النفطية إلى الولايات المتحدة بمقدار 57 الف برميل خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت الإدارة، في احصائية لها اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن "متوسط الاستيرادات الاميركية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من تسع دول رئيسة بلغت معدل 5337 مليون برميل يومياً مرتفعة بمقدار 667 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ معدل 4.670 مليون برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأميركا بلغت معدل 149 الف برميل منخفضة معدل 57 الف برميل يوميا عن الاسبوع الذي سبقه الذي بلغ معدل 149 الف برميل يوميا".

وأشارت الإدارة، إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية للولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.763 مليون برميل يوميا، تليها المكسيك 380 الف برميل يوميا ومن كولومبيا بمتوسط 376 الف برميل ومن نيجيريا بمعدل 174 الف برميل يوميا".

ووفقاً للجدول، فإن كمية الاستيرادات الأميركية من النفط الخام من فنزويلا بلغت معدل 173 الف برميل يوميا ومن السعودية بلغت معدل 139 الف برميل يوميا، ومن البرازيل معدل 136 الف برميل يوميا ومن ليبيا معدل 104 آلاف برميل يوميا، فيما لم يتم استيراد اي كمية من الاكوادور خلال الاسبوع الماضي.

وتستورد الولايات المتحدة معظم النفط الخام ومشتقانه من هذه الدول الرئيسية العشرة، كما ويبلغ استهلاك أميركا اليومي من النفط حوالي 20 مليون برميل، وتعد بذلك أكبر مستهلك للنفط في العالم.