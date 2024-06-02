انخفاض صادرات العراق النفطية إلى أميركا الاسبوع الماضي

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، انخفاض صادرات العراق النفطية إلى أمريكا خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من 9 دول رئيسية بلغت 5 ملايين و467 ألف برميل يوميا مرتفعة بمقدار 226 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5 ملايين و241 ألف برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت 233 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، منخفضة بمقدار 6 آلاف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 239 ألف برميل يوميا".

وأشارت الإدارة إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.666 ملايين برميل يومياً، تلتها المكسيك بمتوسط 551 الف برميل يوميا، تلتها السعودية بمتوسط 422 ألف برميل يومياً، ومن ليبيا بمعدل 262 ألف برميل يومياً".

ووفقاً للجدول، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام ، من البرازيل كانت بمعدل 127 ألف برميل يوميا، ومن الاكوادور بمعدل 103 آلاف برميل يوميا، ومن نيجيريا بمعدل 71 ألف برميل يوميا ،ومن كولومبيا بمعدل 32 ألف برميل يوميا.