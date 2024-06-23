انخفاض صادرات العراق النفطية إلى أمريكا في اسبوع

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، أن صادرات العراق النفطية إلى الولايات المتحدة انخفضت خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من 8 دول رئيسية بلغت 6.028 ملايين برميل يوميا منخفضة بمقدار 21 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 6.120 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت 164 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، منخفضة بمقدار 64 ألف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 228 ألف برميل يوميا".

وأشارت الإدارة إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 4.137 ملايين برميل يومياً، تلتها المكسيك بمتوسط 563 ألف برميل يوميا، تلتها السعودية بمتوسط 372 ألف برميل يومياً، ومن كولومبيا بمعدل 306 آلاف برميل يومياً".

ووفقاً للجدول، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام، من البرازيل كانت بمعدل 201 ألف برميل يوميا ،ومن الإكوادور بمعدل 199 ألف برميل يوميا، ومن نيجيريا بمعدل 86 ألف برميل يوميا".

فيما لم تستورد أي كمية من ليبيا.