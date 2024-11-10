انخفاض صادرات العراق النفطية إلى أمريكا خلال أسبوع

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد ، أن صادرات العراق النفطية لأمريكا انخفضت خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من 10 دول رئيسية بلغت 5.599 ملايين برميل يوميا مرتفعا بمقدار 300 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 4.999 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت 183 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، منخفضة بمقدار 78 ألف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 216 ألف برميل يوميا ".

كما أشارت الإدارة إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.879 ملايين برميل يومياً ، تلتها السعودية بمتوسط 443 الف برميل يوميا، تليها المكسيك بمتوسط 247 ألف برميل يومياً، ومن ليبيا بمتوسط 238 ألف برميل يوميا".

ووفقاً للجدول، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من فنزويلا بمعدل 212 ألف برميل يومياً، ومن البرازيل كانت بمعدل 202 ألف برميل يوميا ،ومن نيجيريا بمعدل 86 ألف برميل يومياً ، ومن كولومبيا بمعدل 72 ألف برميل يوميا ،ومن الإكوادور بمعدل 37 ألف برميل يوميا".