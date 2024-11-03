انخفاض صادرات العراق النفطية إلى أمريكا خلال أسبوع

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، انخفاض صادرات العراق النفطية للولايات المتحدة، خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت الإدارة، في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من 10 دول رئيسة بلغت 5.299 ملايين برميل يوميا منخفضه بمقدار 348 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.647 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت 216 ألف برميل يومياً الأسبوع الماضي، منخفضة بمقدار 21 ألف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 237 ألف برميل يومياً".

وأشارت الإدارة إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.660 ملايين برميل يومياً، تلتها المكسيك بمتوسط 621 ألف برميل يوميا، ثم فنزويلا بمتوسط 250 ألف برميل يومياً، وكولومبيا بمتوسط 150 ألف برميل يومياً".

ووفقاً للجدول، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من نيجيريا بلغت 145 ألف برميل يومياً، ومن ليبيا 89 ألف برميل يوميا، والبرازيل 88 ألف برميل يومياً، ومن الاكوادور 67 ألف برميل يوميا، ومن السعودية بمعدل 13 ألف برميل يومياً.